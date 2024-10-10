В поселке Лесной Ядринского округа введен карантин после выявления очага бешенства. Указ о мерах подписал глава Чувашии Олег Николаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В поселке Лесной Чувашии введен карантин из-за бешенства

Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ В поселке Лесной Чувашии введен карантин из-за бешенства

Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ

Вирус был обнаружен в результате анализа образца, взятого у дикого лисенка, найденного в окрестностях поселка. Ветеринарные специалисты уже начали работы по ликвидации очага и предотвращению его распространения. Ограничительные меры вступили в силу 9 октября и будут действовать до особого распоряжения.

22 июля в селе Янымово у кота было выявлено бешенство, в результате чего был введен карантин. 22 сентября в Ядринском округе карантин был снят. Тогда сообщалось, что очаг инфекции был ликвидирован, а все меры по предотвращению распространения болезни были завершены.

Анар Зейналов