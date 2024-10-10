Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В поселке Лесной Чувашии введен карантин из-за бешенства

В поселке Лесной Ядринского округа введен карантин после выявления очага бешенства. Указ о мерах подписал глава Чувашии Олег Николаев.

В поселке Лесной Чувашии введен карантин из-за бешенства

В поселке Лесной Чувашии введен карантин из-за бешенства

Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ

В поселке Лесной Чувашии введен карантин из-за бешенства

Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ

Вирус был обнаружен в результате анализа образца, взятого у дикого лисенка, найденного в окрестностях поселка. Ветеринарные специалисты уже начали работы по ликвидации очага и предотвращению его распространения. Ограничительные меры вступили в силу 9 октября и будут действовать до особого распоряжения.

22 июля в селе Янымово у кота было выявлено бешенство, в результате чего был введен карантин. 22 сентября в Ядринском округе карантин был снят. Тогда сообщалось, что очаг инфекции был ликвидирован, а все меры по предотвращению распространения болезни были завершены.

Анар Зейналов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...