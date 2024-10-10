В Алапаевске в аварии пострадали три человека, еще один погиб

В Алапаевске (Свердловская область) ночью в четверг, 10 октября, произошла авария, в результате которой пострадали четыре человека. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД региона, один из них скончался в больнице.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

Авария произошла около дома №5 по ул. Ленина. По предварительным данным Госавтоинспекции, 24-летний водитель Toyota Chaser потерял контроль над управлением из-за того, что двигался с небезопасной скоростью и не учитывал дорожные условия. Съехав с проезжей части, он врезался в пешеходное ограждение и опоры линии электропередач.

В результате ДТП пострадали водитель и три пассажира иномарки: мужчина и две женщины. С тяжелыми их доставили в больницу, где через некоторое время одна 23-летняя пассажирка скончалась.

Отмечается, что стаж вождения 24-летнего мужчины составляет шесть лет. В момент аварии пострадавшие не были пристегнуты ремнями безопасности. По факту ДТП полиция проводит расследование, в рамках которого будут проведены различные экспертизы, в том числе по установлению состояния водителя в момент происшествия.

Полина Хабарова