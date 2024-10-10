Житель Удмуртии нашел снаряд времен Великой Отечественной войны на своем огороде

Взрывотехники Росгвардии в Удмуртии уничтожили снаряд времен Великой Отечественной войны, найденный жителем Воткинска на своем огороде. Как сообщает пресс-служба регионального управления, боеприпас житель обнаружил при проведении хозяйственных работ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Удмуртии Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Удмуртии

Информацию о находке мужчина передал в правоохранительные органы. Группа разминирования идентифицировала находку как 85-мм артиллерийский снаряд с обширными очагами коррозии. Боеприпас вывезли на полигон и уничтожили.