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обновлено 12:25

Житель Удмуртии нашел снаряд времен Великой Отечественной войны на своем огороде

Взрывотехники Росгвардии в Удмуртии уничтожили снаряд времен Великой Отечественной войны, найденный жителем Воткинска на своем огороде. Как сообщает пресс-служба регионального управления, боеприпас житель обнаружил при проведении хозяйственных работ.

Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Удмуртии

Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Удмуртии

Информацию о находке мужчина передал в правоохранительные органы. Группа разминирования идентифицировала находку как 85-мм артиллерийский снаряд с обширными очагами коррозии. Боеприпас вывезли на полигон и уничтожили.

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