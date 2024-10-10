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В 2024 году в Татарстане собрали 3,7 млн тонн зерна

В этом году за 9 месяцев в Татарстане собрали около 3,7 млн тонн зерна. Зерновые культуры убрали на площади 1,3 млн гектаров. Об этом сообщил замначальника отдела развития продовольственного рынка Минсельхоза Алмаз Гамиров.

В 2024 году в Татарстане собрали 3,7 млн тонн зерна

В 2024 году в Татарстане собрали 3,7 млн тонн зерна

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

В 2024 году в Татарстане собрали 3,7 млн тонн зерна

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

В Татарстане осталось обмолотить кукурузное зерно. Ожидаемый валовый сбор зерна составит более 3,8 млн тонн зерна.

«На сегодняшний день мы полностью обеспечиваем себя зерном»,— заявил Алмаз Гамиров.

Спикер отметил, что в этом году погодные условия для урожая были непростыми. Алмаз Гамиров напомнил о весенних заморозках, жаркой погоде и отсутствии дождей.

Результаты мониторинга качества зерна показали, что около 20% обследованной пшеницы приходится на пшеницу третьего класса, 35% – четвертого класса, 45% – пятого класса. Доля продовольственной пшеницы составила 55%.

Сейчас идет уборка технических культур. Предстоит убрать рапс, подсолнечник, сахарную свеклу и картофель. Также продолжается сбор овощей. Сейчас на территориях республики идет подготовка к предстоящему урожайному сезону.

Диана Соловьёва

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