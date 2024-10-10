В этом году за 9 месяцев в Татарстане собрали около 3,7 млн тонн зерна. Зерновые культуры убрали на площади 1,3 млн гектаров. Об этом сообщил замначальника отдела развития продовольственного рынка Минсельхоза Алмаз Гамиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2024 году в Татарстане собрали 3,7 млн тонн зерна

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ В 2024 году в Татарстане собрали 3,7 млн тонн зерна

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

В Татарстане осталось обмолотить кукурузное зерно. Ожидаемый валовый сбор зерна составит более 3,8 млн тонн зерна.

«На сегодняшний день мы полностью обеспечиваем себя зерном»,— заявил Алмаз Гамиров.

Спикер отметил, что в этом году погодные условия для урожая были непростыми. Алмаз Гамиров напомнил о весенних заморозках, жаркой погоде и отсутствии дождей.

Результаты мониторинга качества зерна показали, что около 20% обследованной пшеницы приходится на пшеницу третьего класса, 35% – четвертого класса, 45% – пятого класса. Доля продовольственной пшеницы составила 55%.

Сейчас идет уборка технических культур. Предстоит убрать рапс, подсолнечник, сахарную свеклу и картофель. Также продолжается сбор овощей. Сейчас на территориях республики идет подготовка к предстоящему урожайному сезону.

Диана Соловьёва