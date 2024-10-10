Тюменскую область попросили смягчить требования к размещению станций связи

Глава Минцифры Максут Шадаев направил письмо в адрес глав 13 регионов, в том числе Тюменской области, с просьбой смягчить правила размещения базовых станций связи возле жилых зданий и социальных учреждений. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на документ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно информации из письма, в регионе запрещают размещать объекты связи на расстоянии ближе 25–150 м от объектов застройки. В документе указано, что такие запреты «существенно ограничивают развитие инфраструктуры связи», а также приводят к сносу уже существующих объектов инфраструктуры и мешают пользоваться услугами связи, в частности, звонить в экстренные службы и оповещать граждан о ЧС. Господин Шадаев отмечает в письме, что безопасность установки объектов инфраструктуры связи перед установкой проверяет Роспотребнадзор.

«Ъ-Урал» обратился за комментариями в правительство Тюменской области.

Анна Капустина