В Казани госпитализировали человека после пожара в бане

В Казани 19-летний юноша получил сильные ожоги, пытаясь поджечь баню. Казанца госпитализировали. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Возгорание произошло в частном секторе на ул. Яшляр, когда молодой человек пытался растопить печь в бане. Портативный газовый баллончик разгерметизировался. Житель Казани получил травмы.

МЧС России напоминает, что газовые баллончики нельзя использовать для растопки печей. Вентканалы и дымоходы рекомендуют проверять. Камины и печи нужно регулярно осматривать, чтобы узнать, есть ли в них трещины или сколы.

Диана Соловьёва