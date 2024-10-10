Квадратный метр «вторички» в Сочи подорожал на 17,6%

С начала 2024 года в Сочи стоимость 1 кв. м вторичного жилья подорожала на 17,6%. Динамика одна из самых высоких в стране, курорт уступил лишь Краснодару, где цены выросли на 20,5%, пишет ТАСС со ссылкой на исследование портала «Мир квартир».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В целом в стране с января 2024 года «квадрат» на вторичном рынке подорожал до 116,2 тыс. руб. (+6,4%). За третий квартал года прирост цен получился «плюс-минус одинаковый» с сегментом новостроек, отметил гендиректор портала Павел Луценко.

Господин Луценко также уточнил, что с начала года новостройки подорожали несколько больше — за счет «ценового ралли» в первом полугодии. Сближение ценников на обоих рынках продолжается за счет отсутствия дешевой ипотеки для желающих приобрести жилье в новостройках. В четвертом квартале аналитики ожидают такую же динамику.

Помимо Краснодара и Сочи высокая динамика ценообразования на вторичном рынке отмечена в Махачкале (+15,4%), Улан-Удэ (+14,6%) и Набережных Челнах (+14,3%). Самый низкий прирост наблюдается в Ленинградской области (+0,3%), Архангельске (+0,4%), Магнитогорске (+1,2%), Владивостоке (+1,2%) и Калуге (+1,4%).

Вячеслав Рыжков