Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Жительницу Башкирии осудили за фиктивное учреждение компаний

Стерлитамакский городской суд вынес приговор местной жительнице за образование юридического лица через подставных лиц (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ) и сбыт средств оплаты и электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денег (ч. 1 ст. 187 УК РФ). Ей назначили наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 100 тыс. руб., сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Как было установлено в суде, в ноябре 2022 года осужденной предложили за 10 тыс. руб. стать подставным учредителем двух компаний. После их регистрации в налоговой она открыла расчетные счета в банке, а затем передала соответствующие данные постороннему лицу.

Осужденная, которая ранее была судима за преступления против собственности, признала вину.

Венера Хисамова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...