Жительницу Башкирии осудили за фиктивное учреждение компаний

Стерлитамакский городской суд вынес приговор местной жительнице за образование юридического лица через подставных лиц (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ) и сбыт средств оплаты и электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денег (ч. 1 ст. 187 УК РФ). Ей назначили наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 100 тыс. руб., сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Как было установлено в суде, в ноябре 2022 года осужденной предложили за 10 тыс. руб. стать подставным учредителем двух компаний. После их регистрации в налоговой она открыла расчетные счета в банке, а затем передала соответствующие данные постороннему лицу.

Осужденная, которая ранее была судима за преступления против собственности, признала вину.

Венера Хисамова