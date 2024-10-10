Три абхазских курорта вошли в топ направлений для отдыха на базах в октябре

Сразу три курорта Абхазии попали в топ-10 популярных у россиян направлений для отдыха на базах в октябре. Это Пицунда, Гудаута и Сухум, говорится в исследовании сервиса Твил.ру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

По словам аналитиков, популярность отдыха на базах в октябре увеличилась на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. При этом, как отмечается в исследовании, по большинству направлений (за исключением курортов Абхазии, где все еще сравнительно тепло), отдых на базах в октябре — это отдых выходного дня, на две ночи.

Топ возглавил Архыз с 28% бронирований. Второе место разделили абхазские курорты Пицунда и Гудаута, собравшие по 5% бронирований, а тройку лидеров замыкает Мезмай с 4%.

В Пицунде за ночь размещения на базе отдыха туристы платят в среднем 3,7 тыс. руб., продолжительность поездки составляет семь ночей. На шесть ночей едут в Гудауту, здесь отдых дороже — 4,7 тыс. руб. В Сухуми продолжительность поездки составляет пять ночей, а стоимость одной ночи почти 4 тыс. руб.

Вячеслав Рыжков