Средняя цена на сыры в Удмуртии поднялась на 6,5% за прошлую неделю

Средняя цена 1 кг твердых, полутвердых и мягких сыров в Удмуртии составила 769,5 руб. на 7 октября. Она поднялась за прошлую неделю на 6,5% или 45,9 руб. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Среди других продуктов поваренная пищевая соль поднялась в цене на 2,5% (до 16,1 руб. за 1 кг), питьевое пастеризованное молоко — на 2,3% (до 67,3 руб. за 1 литр). Сильнее всего за прошлую неделю подешевели яблоки и репчатый лук — на 6,7% (до 142,3 руб. за 1 кг) и 3,8% (до 34,8 руб.) соответственно. Из непродовольственных товаров зубная паста подорожала на 3,4%, средняя цена женских прокладок сократилась на 1,1%.

Бензин почти не изменился в цене за прошлую неделю. Топливо марки АИ-92 составляла 52,7 руб. за 1 литр, АИ-95 — 57,2 руб., АИ-98 и выше — 76 руб., дизель — 65,7 руб.