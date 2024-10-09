В Екатеринбурге открылась выставка о современных старообрядцах

В Свердловском областном краеведческом музее имени Клера открылась выставка «Традиции под небом мегаполиса. Старообрядцы сегодня». Экспозиция переносит в мир старообрядческих общин, которые сохранились на Урале до настоящего времени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Выставка «Традиции под небом мегаполиса. Старообрядцы сегодня» Фото: Анастасия Лесникова Выставка «Традиции под небом мегаполиса. Старообрядцы сегодня» Фото: Анастасия Лесникова Выставка «Традиции под небом мегаполиса. Старообрядцы сегодня» Фото: Анастасия Лесникова Следующая фотография 1 / 3 Выставка «Традиции под небом мегаполиса. Старообрядцы сегодня» Фото: Анастасия Лесникова Выставка «Традиции под небом мегаполиса. Старообрядцы сегодня» Фото: Анастасия Лесникова Выставка «Традиции под небом мегаполиса. Старообрядцы сегодня» Фото: Анастасия Лесникова

«Вера — некая незыблемая конструкция, на которой в нашем современном мире много, что строится. Стоит на этом основании и наша современная культура. Выставка хоть и небольшая, но это очень творческий, интересный продукт, там действительно есть то, что цепляет»,— поделился заместитель гендиректора по развитию Свердловского областного краеведческого музея Александр Федосов.

По его мнению, что в жизни «должно быть что-то такое, что не подвержено сиюминутному течению времени». «Так или иначе все меняется в мире, но есть институты и институт старообрядчества один из них — некий якорь, который не позволяет нашему обществу пойти неверным курсом»,— подчеркнул Александр Федосов.

Выставка представляет собой рассказ о семье уральских староверов-кержаков из сел Плотонова и Симонята Шалинского района. Семье Зверевых удалось сохранить вещи культурного наследия предков, которые уцелели после гонений и репрессий. Атмосферу жизни староверов раскрывают сохранившиеся потомками фотографии, подкрепленные современными видеоматериалами, а также культовые и обрядовые предметы.

В выставочном зале представлены как современные, так и наследственные костюмы XIX-XX веков, разные предметы, отсылающие к деятельности семьи Зверевых. Такие как кухонные принадлежности, металлическая удила, кация (ручная кадильница в виде плошки с горизонтальной ручкой). Старообрядцы сохранили сквозь поколения традиции ручного труда и развитие сельскохозяйственной деятельности. Они продолжают разведение скота, пчеловодство, выращивание зерновых культур.

Все представленные в музее экспонаты сопровождают тексты-реплики — настоящая и непосредственная речь людей, которые передали ценные семейные вещи для выставки. Такой рассказ делает экспозицию более специфичной. А диалоги и речевые обороты, которыми общаются староверы, погружают зрителя в особенность их быта, от чего складывается ощущение, что сами староверы рассказывают о себе и своих предках.

Выставка будет доступна для посещения с 10 октября по 10 ноября.

Анастасия Лесникова