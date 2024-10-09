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Уфимец обвиняется в угоне патрульного автомобиля и нападении на полицейского

Орджоникидзевский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело 30-летнего уфимца, обвиняемого в угоне автомобиля без цели хищения (п. «в» ч. 2 ст. 166 УК РФ), применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ), а также управлении транспортным средством лицом в состоянии опьянения, имеющим судимость за аналогичное деяние (ч. 2 ст. 264.1 УК РФ).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, в июне этого года на улице Комарова в Уфе обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подрался с группой молодых людей. Прибывшие полицейские вышли из служебного автомобиля, чтобы прекратить драку. Воспользовавшись моментом, обвиняемый забрался в патрульную машину, после чего, сбив полицейского, с превышением скорости уехал с места происшествия.

Будущий подсудимый признал вину.

Майя Иванова

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