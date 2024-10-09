Россиянин победил в конкурсе снимков дикой природы

Российский фотограф Игорь Метельский стал победителем самого авторитетного мирового конкурса снимков дикой природы Wildlife Photographer of the Year. Об этом сообщил центр «Амурский тигр».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: © Igor Metelskiy, Wildlife Photographer of the Year Фото: © Igor Metelskiy, Wildlife Photographer of the Year

Фотограф завоевал первое место в категории «Животные в их естественной среде обитания» за снимок рыси, потягивающейся на вершине холма в Лазовском районе Приморского края. Церемония награждения прошла 8 октября в Лондоне.

В 2023 году другой кадр этой же рыси был удостоен специального приза от центра «Амурский тигр» на конкурсе Русского географического общества (РГО) «Самая красивая страна». В начале октября господин Метельский был награжден призом зрительских симпатий от РГО.

14 июня состоялся финал международного конкурса WildArt Photographer of the Year 2023. Соревнования проводились в течение года в восьми категориях: «Свет», «Вода», «Воздух», «Цвет», «Крошки», «Абстракция», «Пейзаж» и «Простор».

Лучшие работы конкурса — в фотогалерее «Ъ».

Матвей Иващенко