Россиянин победил в конкурсе снимков дикой природы
Российский фотограф Игорь Метельский стал победителем самого авторитетного мирового конкурса снимков дикой природы Wildlife Photographer of the Year. Об этом сообщил центр «Амурский тигр».
Фото: © Igor Metelskiy, Wildlife Photographer of the Year
Фотограф завоевал первое место в категории «Животные в их естественной среде обитания» за снимок рыси, потягивающейся на вершине холма в Лазовском районе Приморского края. Церемония награждения прошла 8 октября в Лондоне.
В 2023 году другой кадр этой же рыси был удостоен специального приза от центра «Амурский тигр» на конкурсе Русского географического общества (РГО) «Самая красивая страна». В начале октября господин Метельский был награжден призом зрительских симпатий от РГО.
14 июня состоялся финал международного конкурса WildArt Photographer of the Year 2023. Соревнования проводились в течение года в восьми категориях: «Свет», «Вода», «Воздух», «Цвет», «Крошки», «Абстракция», «Пейзаж» и «Простор».
Лучшие работы конкурса — в фотогалерее «Ъ».