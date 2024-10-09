Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об аварийном многоквартирном доме в селе Аликово Чувашии. Об этом рассказали в пресс-службе СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председателю СК РФ доложат об аварийном многоквартирном доме в селе Чувашии

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Председателю СК РФ доложат об аварийном многоквартирном доме в селе Чувашии

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В Информационный центр Следственного комитета России обратилась жительница Чувашии. Женщина рассказала, что многоквартирный дом в селе Аликово отказываются признать аварийным. Здание построили в 1970 году на ул. Октябрьской. Помещения здания бывшего комбината бытового обслуживания предоставили для проживания работникам предприятия. После этого квартиры приватизировали.

Сейчас дом в разрушенном состоянии. Кирпичная кладка осыпается, в жилых помещениях есть плесень, а на стенах — трещины. Сообщается, что жители проживают в небезопасных условиях. Дом не признают аварийным, т.к. он до сих пор имеет статус нежилого здания.

В Следственном комитете Чувашии начали процессуальную проверку. Александр Бастрыкин поручил руководителю СК республики Александру Полтинину доложить о результатах проверки.

Диана Соловьёва