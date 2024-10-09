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Ратмир Мавлиев сместился на пятое место в рейтинге упоминаемости мэров в ПФО

Сити-менеджер Уфы Ратмир Мавлиев в сентябре этого года занял пятое место в рейтинге упоминания глав столиц субъектов ПФО в СМИ, опустившись на одну позицию по сравнению с августом, сообщает Медиалогия. В прошлом месяце главу администрации города упоминали в СМИ 12,6 тыс. раз, а в августе — 11,5 тыс. раз.

По итогам сентября первое место рейтинга занял глава администрации Казани Ильсур Метшин (20,69 тыс. упоминаний), второе — глава Ульяновска Александр Болдакин (14,72 тыс.), на третьем месте — сити-менеджер Перми Эдуард Соснин (14 тыс. упоминаний, поднялся в рейтинге на четыре позиции), на четвертом — глава администрации Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев (14 тыс. упоминаний).

Майя Иванова

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