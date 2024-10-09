«Многие прогнозисты арт-рынка предсказывают продажу Sotheby's»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о том, как компания сменила владельцев и что изменилось в связи с этим.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ROLF VENNENBERND / DPA / dpa Picture-Alliance / AFP Фото: ROLF VENNENBERND / DPA / dpa Picture-Alliance / AFP

«У элиты Уолл-стрит и элиты мира искусства много общего,— говорит новый президент Sotheby's Стюарт. — Как с точки зрения клиентов, которых они обслуживают, которые часто совпадают, так и с точки зрения бизнес-модели. Инвестиционный банкинг — это глобальный бизнес по оказанию профессиональных услуг, целью которого является победа за счет построения доверительных отношений с клиентами. Если вы закроете глаза и отложите в сторону искусство и предметы, это будет похоже на то, как если бы вас просто выбрали для проведения IPO. Единственное отличие в том, что вы имеете дело с чем-то более личным, более интимным. Коллекционеры коллекционируют от страсти».

Стюарту было чуть больше 40 лет, и он работал в компании Itau в Лондоне, когда впервые встретил Патрика Драи. Тот был на шесть лет старше, владел кабельной компанией Altice и назначил Стюарта на пост сопрезидента и главного финансового директора Altice США. Четыре года спустя, в 2019-м, Драи купил Sotheby's за $3,7 млрд, в том числе получив изрядную долю долга. «Sotheby's — один из самых элегантных и амбициозных брендов в мире»,— сказал Драи в своем заявлении во время покупки, назвав себя «давним клиентом и пожизненным поклонником компании». Покупка озадачила инсайдеров мира искусства, которым Драи был абсолютно неизвестен.

Сейчас, спустя всего пять лет, у него заметные проблемы в его телекоммуникационном бизнесе. Не буду вдаваться в подробности, это поле Олега Богданова и Константина Максимова. Скажу лишь, что многие влиятельные лица и прогнозисты арт-рынка предсказывают, что Драи когда-нибудь будет продавать Sotheby's, но Стюарт опровергает эту перспективу: «Я хочу быть предельно ясным в этом вопросе и могу говорить за себя, за Sotheby's, и, думаю, за Патрика: Sotheby's никоим образом не продается. Ходили слухи об этом, и когда они всплывают, мы обычно не комментируем».

С тех пор, как Стюарт пришел в компанию, компания переняла предпринимательский дух, который, по словам старших сотрудников, было бы трудно представить в эпоху до Драи/Стюарта. Я продолжу рассказ о переменах в крупнейшем аукционном доме.