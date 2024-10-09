В небе над Сочи заметили дневной болид
Утром в среду, 9 октября, в небе над Сочи заметили дневной болид. Около 11:00 небесное тело пролетело с юга на север на высоте 40 градусов над восточной частью горизонта, параллельно горизонту. Его было видно в течение трех секунд, сообщает клуб «Астро Алерт».
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
«Был разноцветный, наблюдалось дробление, видно было обломки — около 10 штук. Похож на фейерверк. Звуковых эффектов не было. Скорость средняя, не космический мусор»,— рассказали в клубе.
Уточняется, что болид видели в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Ставрополье и в Краснодарском крае, в частности в Сочи. На камеру полет небесного тела зафиксировать не смогли. Астрономы-любители планируют снять комету на закате.