Утром в среду, 9 октября, в небе над Сочи заметили дневной болид. Около 11:00 небесное тело пролетело с юга на север на высоте 40 градусов над восточной частью горизонта, параллельно горизонту. Его было видно в течение трех секунд, сообщает клуб «Астро Алерт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

«Был разноцветный, наблюдалось дробление, видно было обломки — около 10 штук. Похож на фейерверк. Звуковых эффектов не было. Скорость средняя, не космический мусор»,— рассказали в клубе.

Уточняется, что болид видели в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Ставрополье и в Краснодарском крае, в частности в Сочи. На камеру полет небесного тела зафиксировать не смогли. Астрономы-любители планируют снять комету на закате.

Вячеслав Рыжков