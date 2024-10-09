Глава свердловского Пелыма Алиев, руководивший с 2009 года, уходит в отставку

Глава поселка Пелым (Свердловская область) Шахит Алиев, руководивший с 2009 года, уходит в отставку. Об этом сообщил близкий к администрации губернатора Telegram-канал «Не для протокола».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шахит Алиев

Фото: Ассоциация «Совет муниципальных образований Свердловской области» Шахит Алиев

Фото: Ассоциация «Совет муниципальных образований Свердловской области»

«Евгений Куйвашев присвоил ему звание "Почетный гражданин Свердловской области"»,— передает канал. Представители администрации городского округа подтвердили «Ъ-Урал» информацию об уходе Шахита Алиева в отставку.

По данным Ассоциации «Совет муниципальных образований Свердловской области», господину Алиеву 68 лет. С 2008 по 2009 годы он был депутатом думы городского округа Пелым на освобожденной основе. В октябре 2009 года его избрали главой ГО.

Полина Хабарова