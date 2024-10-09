В Бакалинском районе водитель погиб от удара током

Гострудинспекция в Башкирии расследует гибель 39-летнего работника самарского ООО «Геокомплекс», сообщает пресс-служба ведомства.

По материалам дела, 3 октября около села Карповка Бакалинского района во время работ по закладке грунтовых реперов (специальных геодезических знаков с определенной высотной отметкой) водитель буровой установки, подъехав на место, поднял мачту и вышел из кабины. Внезапно машина поехала, работник попытался остановить ее, но, когда взялся за ручку водительской двери, мачта задела провода воздушной линии электропередачи, и он получил смертельный удар током.

ООО «Геокомплекс», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в мае 2013 года в Самаре. Компания занимается деятельностью в области архитектуры и инженерных изысканий. Владелец — Павел Бадьяров. Выручка в 2023 году составила 180,84 млн руб., чистая прибыль — 15,38 млн руб.

Майя Иванова