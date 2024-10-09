В Казани в 2024 году в ДТП погибли 20 человек и пострадали более 1 тысячи граждан

За 9 месяцев 2024 года в Казани зафиксировали 902 ДТП. В них погибло 20 участников дорожного движения, травмы получили более 1 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Казани.

Участниками 104 ДТП стали несовершеннолетние. В них погиб 1 ребенок, еще 107 детей (63 мальчика и 44 девочки) получили травмы.

Ранее сообщалось, что число ДТП в Казани за первые семь месяцев 2024 года снизилось на 13% по сравнению с прошлым годом.

За восемь месяцев в Татарстане зафиксировали более 2 тыс. ДТП, в них погибли 192 человека.

Диана Соловьёва