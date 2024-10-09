Трамвай из Верхней Пышмы планируют запустить по Уралмашу

Министерство транспорта Свердловской области просчитывает возможность движения трамвая из Верхней Пышмы по Уралмашу в Екатеринбурге, рассказал на пресс-конференции глава ведомства Александр Толкачев. Он подчеркнул, что в случае реализации планов будут увеличены затраты на строительство депо, повышение электрической нагрузки и обеспечение комфорта для пассажиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Пока у нас все в состоянии расчета. Но то, что нам надо этот трамвай вытаскивать из Верхней Пышмы и увеличивать пассажиропоток, это все прекрасно понимаем»,— подчеркнул господин Толкачев.

Министр напомнил, что ранее рассматривалась идея запустить движение трамвая из Верхней Пышмы до парка Маяковского. «Состояние транспортной сети приведет трамваи к невосполнимым затратам, и это для нас одна из главных проблем»,— добавил он.

Александр Толкачев отметил, что власти намерены в ближайшей перспективе расширить трамвайную сеть в Верхней Пышме и запустить движение транспорта в Среднеуральск.

Ранее, в июле, правительство Свердловской области заключило соглашения с группой «Мовиста» и властями муниципалитетов о намерениях по развитию транспортной системы городов. Они предусматривают строительство 15 км трамвайной линии между Екатеринбургом и Верхней Пышмой с «перспективной продления линии до Среднеуральска», закупку 19 односекционных трамваев и строительство двух тяговых подстанций.

Подробнее о планах развития транспортной системы Екатеринбурга и Верхней Пышмы,— в материале «Ъ-Урал» «Вагоны сошлись на "Иннопроме"».

Василий Алексеев