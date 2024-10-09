«Евраз НТМК» выпустил в Нижнетагильский пруд 16 тыс. мальков сазана

Экологи АО «Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат» (Свердловская область) выпустили в городской пруд более 16 тыс. мальков сазана. В церемонии также приняли участие замглавы администрации Нижнего Тагила по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов, специалисты «Главрыбвода» и уральского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

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Перед выпуском рыбы специалисты провели экологическую экспертизу водоема: проверили качество воды, наличие кормовой базы и других популяций рыб.

Как отметила начальник управления охраны природной среды «Евраз НТМК» Светлана Неугодникова, предприятие с 2018 года проводит зарыбления городских водоемов. За это время было выпущено более 30 тыс. толстолобиков, белых амуров, судаков и сазанов.

Ожидается, что за октябрь предприятие выпустит в Нижнетагильский пруд 10 тыс. особей белого амура. Всего в текущем году на зарыбление водоемов Урала компания планирует направить свыше 1 млн руб.