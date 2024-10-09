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В Нижнекамске появятся ул. Кедровая и Наратлы

В Нижнекамске одобрили названия двух новых улиц. Их назовут улица Кедровая и улица Наратлы. Об этом сообщили в пресс-службе города.

Решение о новых названиях для улиц приняли на шестьдесят шестой сессии городского Совета.

Улицы будут располагаться в 46-м микрорайоне жилого комплекса Урман в Нижнекамске. Как сообщают в пресс-службе города, новые названия объектов соответствуют лесной тематике района.

Наратлы происходит от татарского слова «нарат», которое переводится как «сосна» или «сосновый».

Диана Соловьёва

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