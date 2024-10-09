В Татарстане в 2025 году на нацбезопасность планируется потратить 5,3 млрд рублей

В Республике Татарстан в 2025 году на нацбезопасность и правоохранительную деятельность планируется потратить 5,3 млрд руб.: 2,2 млрд руб. из этой суммы будет выделено из бюджета Татарстана, 3,1 млрд — из консолидированного бюджета республики. Данные озвучил министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин на четвертом заседании Госсовета седьмого созыва.

В 2026 году размер финансирования вырастет: из бюджета Татарстана — 2,3 млрд руб., из консолидированного бюджета республики — 3,3 млрд руб. В 2027 году рост достигнет 2,5 и 3,5 млрд руб. соответственно.

В сентябре глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что в силу недостаточного финансирования министерства участковым уполномоченным полиции не повышают оклады. По его словам, если перераспределить надбавки в тех регионах, где они есть, то в других «и без того низкие зарплаты с учетом инфляционных процессов» будут уменьшены. «Я на это пойти не могу. Фактически все упирается в недофинансирование»,— добавил глава МВД.

В начале недели правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы бюджетный пакет, включающий в себя проект федерального бюджета на 2025–2027 годы. В структуре расходов крупнейшей статьей в 2025 году вновь станет национальная оборона, на которую придется 32,4% всех трат (13,49 трлн руб.).

Зарина Акбирова