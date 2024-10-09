Компания из Башкирии получила федеральный грант в размере 29 млн рублей

ООО «Технопром» получило федеральный грант в размере 29 млн руб. по итогам конкурса «Развитие-станкостроение», который в этом году проводил Фонд содействия инновациям совместно с Минпромторгом России, сообщает пресс-служба правительства Башкирии. Из 123 компаний, представивших свои проекты на общую сумму 3,4 млрд руб., 18 были рекомендованы к финансированию. Общая сумма выделенных средств составила 444 млн руб.

Проект «Технопрома» направлен на расширение объемов производства импортозамещающего хонинговального станка с ЧПУ Asgard HM20D.

«Средства, выделенные Фондом, будут направлены на дальнейшие научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Это позволит компании не только повысить свои мощности, но и внести весомый вклад в укрепление технологической независимости России», — отметил исполняющий обязанности министра промышленности, энергетики и инноваций республики Александр Шельдяев.

Правительство России поставило задачу создания в стране 70 новых станкостроительных производств, прокомментировал исполняющий обязанности премьер-министра Башкирии Андрей Назаров. По его словам, в Башкирии почти год назад зарегистрирован станкостроительный кластер, в который входит восемь участников.

ООО «Технопром», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в апреле 2018 года. Компания занимается производством металлообрабатывающего оборудования. Владельцем является Айдар Юсупов. Выручка в 2023 году составила 205,2 млн руб., чистая прибыль — 15,3 млн руб.

Майя Иванова