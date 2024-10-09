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В Сочинском нацпарке ведут раскопки в пещерной стоянке

В гроте Ахцу в Сочинском национальном парке ведут раскопки в пещерной стоянке. Ее открыли еще девять лет назад, с 17 сентября 2024 года здесь стартовали новые раскопки на участке прежнего раскопа, с расширением поиска в северной стороне от него, сообщает пресс-служба нацпарка.

Фото: пресс-служба Сочинского нацпарка

Фото: пресс-служба Сочинского нацпарка

Отмечается, что данная стоянка — первый найденный в Краснодарском крае памятник эпохи мезолита. Ученые считают, что люди жили здесь около 10 тыс. лет назад на протяжении 4 тыс. лет. Археологи обнаружили здесь множество находок периодов верхнего палеолита и мезолита (средний каменный век).

В частности, как рассказал ведущий специалист по историко-культурному наследию отдела по развитию территории Сочинского нацпарка Николай Марков, ученые нашли большое число орудий труда и жизнедеятельности человека в виде костей добытых копытных животных, а также медведя. Обнаружены были фрагменты орудий труда из обсидиана. Это, по словам господина Маркова, подтверждает наличие связей с теми регионами Кавказа, где имеются залежи вулканического стекла. На побережье Сочи этот материал не встречается.

В процессе раскопок археологи рассчитывают найти свидетельства одомашнивания животных. Могут быть обнаружены и другие виды хозяйствования, зародившиеся в мезолите: луки со стрелами, гарпуны и рыболовные сети. В первую очередь ученые надеются обнаружить каменные орудия c составными лезвиями из кремня или обсидиана.

Вячеслав Рыжков

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