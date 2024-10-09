В Тобольске задержали свердловчанку, которая ехала между вагонами поезда

На железнодорожной станции Тобольск в Тюменской области задержали 51-летнюю жительницу Каменска-Уральского, которая ехала на автосцепке между вагонами грузового поезда. Как сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД по УрФО, по ч. 1 ст. 11.17 КоАП РФ (посадка или высадка граждан на ходу поезда либо проезд на подножках, крышах вагонов или в других не приспособленных для проезда пассажиров местах, а равно самовольная без надобности остановка поезда либо самовольный проезд в грузовом поезде). Ее оштрафовали на 2 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В полицию обратилась дежурная станции Тобольск и сообщила, что на автосцепке между 20 и 21 вагонами грузового состава заметили женщину. Во время кратковременной стоянки полицейские сняли ее с автосцепки и доставили в линейный отдел полиции.

По словам 51-летней женщины, на сцепку она залезла на станции Тюмень и планировала таким образом добраться до Нового Уренгоя (ЯНАО) на работу вахтовым методом. Полицейским она пояснила, что до Тюмени из Каменска–Уральского она добиралась на попутках, так как у нее нет денег на проезд.

Полина Хабарова