Освободившееся место в Общественной палате Татарстана заняла Евгения Коцарь

Освободившееся место в Общественной палате Республики Татарстан заняла заведующая клубом Казанского высшего танкового командного училища Евгения Коцарь. Об этом стало известно во время Четвертого заседания Госсовета республики.

Кандидатуру выдвинула организация «Патриотическое объединение "Вектор"». На заседании Государственного Совета за ее кандидатуру проголосовали 79 депутатов, 1 депутат воздержался.

Евгения Коцарь займет место Тимура Камалетдинова, который по итогам сентябрьских выборов вышел из состава палаты и стал депутатом Госсовета Татарстана.

Влас Северин