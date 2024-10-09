Экс-пресс-секретарь правительства Башкирии награжден Орденом Мужества

Бывший пресс-секретарь правительства Башкирии Павел Самойлин указом президента России награжден орденом Мужества, сообщает «Башинформ».

Господин Самойлин, будучи отцом пятерых детей, ушел на СВО добровольцем в ноябре 2023 года. Взяв позывной «Кайтыр» (с башкирского — «вернется»), командовал взводом ВДВ. В апреле этого года подразделение попало под атаку беспилотников. Павел Самойлин был ранен и контужен, пятеро суток лежал под завалами, затем был спасен сослуживцем. Проходил реабилитацию в госпитале.

Майя Иванова