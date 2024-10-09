Российские школьники заработали более 20 млн рублей на проекте «Алабуга»

В 2024 году на проекте «Алабуга — ТОП» более 300 старшеклассников из 14 регионов России суммарно заработали свыше 20 млн руб. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе центра студенческих трудовых отрядов Татарстана.

В течение двух месяцев ребята трудились на территории комплекса «Пирамида» и ЖК «Южный парк», занимаясь озеленением, уборкой помещений и документооборотом. Владельцы проектов обеспечили им безопасные условия труда и возможность получить наставничество. На протяжении этого времени школьники также участвовали в спортивных и творческих мероприятиях, где соревновались за звание лучшего отряда. Каждый участник заработал от 45 до 70 тыс. руб. за месяц.

По словам Василия Ислаева, директора Республиканского центра студенческих трудовых отрядов, возможность реализовать себя и достичь финансовой независимости является важным запросом современных подростков. Согласно опросу ВЦИОМ, 91% школьников хотят работать во время каникул. Для студенческих отрядов важно, чтобы летняя работа не только приносила доход, но и помогала в профориентации. Работодатель должен обеспечивать безопасные условия труда, подходящую для возраста деятельность, а также поддержку и наставничество.

В пресс-службе отмечают, что работа на проекте оставила положительные впечатления как у ребят, так и у их родителей. Школьники смогли самостоятельно приобрести дорогую технику и отложить деньги на учебу и путешествия. В родительских чатах поступают слова благодарности за развитие самостоятельности и финансовой грамотности у детей.

«Алабуга ТОП» — это трудовой проект Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» (РСО), реализуемый при поддержке Татарстанского регионального отделения РСО, Штаба студенческих отрядов Приволжского федерального округа и ОЭЗ «Алабуга».

Трудовые отряды подростков появились в России пять лет назад. В 2019 году на федеральном уровне началось развитие этого направления, и сегодня трудовые отряды работают в 51 регионе страны. В 2024 году студенческие отряды отметят 65 лет с момента своего создания, а также 20-летие современной истории. В честь юбилея запланировано множество мероприятий по всей стране, а завершит год Всероссийский слет в Москве.

Ранее сообщалось, что 234 студента, работавшие летом в «Татнефти» и «Таграс», заработали более 19 млн руб.

Анар Зейналов