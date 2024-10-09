В Челнах изъяли более 860 литров фальсифицированного алкоголя

В Набережных Челнах полицейские изъяли более 860 литров алкоголя с признаками фальсификации. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

Сотрудники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с ГАИ Челнов пресекли канал поставки контрафактной алкогольной продукции. Алкоголь доставляли в Набережные Челны и соседние республики.

На территории ГЭС полиция задержала водителя, который перевозил продукцию. С места происшествия изъяли водку и коньяк объемом более 860 литров различных наименований без акцизных марок.

Планируют провести экспертизу. Полиция продолжает устанавливать всех причастных к доставке алкоголя с признаками фальсификации.

Диана Соловьёва