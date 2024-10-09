Кировский районный суд Уфы перенес заседание по делу золотодобытчиков

Судья Кировского райсуда Уфы Рафис Набиев перенес слушания по уголовному делу в отношении топ-менеджеров золотодобывающей компании «Графское», обвиняемых в нарушении правил охраны окружающей среды (ст. 246 УК РФ). Заседание, на котором прокурор должен был озвучить обвинение владельцу фирмы Константину Хамуляку и бывшим гендиректорам компании Станиславу Горбатенко, Владиславу Кочетову и Руслану Валиханову, отложено на 7 ноября в связи с неявкой господина Хамуляка, считающегося основным фигурантом дела.

Как сообщал «Ъ-Уфа», ООО «Графское» добывало россыпное золото в Баймакском районе Башкирии, чем вызвало недовольство местного населения. На ситуацию обратил внимание глава СКР Александр Бастрыкин, впоследствии поручивший возбудить уголовное дело. По мнению следователей, компания вышла за пределы лицензионного участка и повредила более 40 га сельскохозяйственных земель. Ущерб от действий «Графского» оценивается более чем в 68 млрд руб. Константину Хамуляку также инкриминируется попытка дачи взятки сотруднику ФСБ (ч. 4 ст. 291 УК РФ).

Кроме того, вопросы к золотобытчикам появились у Росприроднадзора, взыскавшего с «Графского» 824 млн руб. компенсации и потребовавшего от компании провести рекультивацию участка.

На судебном заседании сторона защиты ходатайствовала об изменении территориальной подсудности и переносе слушаний в Пресненский районный суд Москвы. Это заявление будет рассматриваться на следующем заседании.

Идэль Гумеров