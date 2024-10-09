Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Кировский районный суд Уфы перенес заседание по делу золотодобытчиков

Судья Кировского райсуда Уфы Рафис Набиев перенес слушания по уголовному делу в отношении топ-менеджеров золотодобывающей компании «Графское», обвиняемых в нарушении правил охраны окружающей среды (ст. 246 УК РФ). Заседание, на котором прокурор должен был озвучить обвинение владельцу фирмы Константину Хамуляку и бывшим гендиректорам компании Станиславу Горбатенко, Владиславу Кочетову и Руслану Валиханову, отложено на 7 ноября в связи с неявкой господина Хамуляка, считающегося основным фигурантом дела.

Как сообщал «Ъ-Уфа», ООО «Графское» добывало россыпное золото в Баймакском районе Башкирии, чем вызвало недовольство местного населения. На ситуацию обратил внимание глава СКР Александр Бастрыкин, впоследствии поручивший возбудить уголовное дело. По мнению следователей, компания вышла за пределы лицензионного участка и повредила более 40 га сельскохозяйственных земель. Ущерб от действий «Графского» оценивается более чем в 68 млрд руб. Константину Хамуляку также инкриминируется попытка дачи взятки сотруднику ФСБ (ч. 4 ст. 291 УК РФ).

Кроме того, вопросы к золотобытчикам появились у Росприроднадзора, взыскавшего с «Графского» 824 млн руб. компенсации и потребовавшего от компании провести рекультивацию участка.

На судебном заседании сторона защиты ходатайствовала об изменении территориальной подсудности и переносе слушаний в Пресненский районный суд Москвы. Это заявление будет рассматриваться на следующем заседании.

Идэль Гумеров

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...