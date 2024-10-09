426 млн рублей направят из бюджета РФ на создание модульных отелей в Удмуртии

Предприниматели в сфере туризма Удмуртии получат федеральную субсидию в размере 426 млн руб. на строительство модульных отелей. Об этом сообщает глава региона Александр Бречалов в Telegram. Он добавил, что на эти цели также выделят дополнительные средства из регионального бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Поддержку получат 14 проектов, включая семь уже работающих туробъектов и семь новых. Модульные отели и инфраструктуру построят в Завьяловском, Малопургинском, Шарканском и Якшур-Бодьинском районах, а также в Воткинске. В общей сложности для отдыхающих появятся 293 новых номера. «Будут и дома с панорамными окнами в лес, и на Каму, и на закаты над Воткинским прудом»,— написал господин Бречалов.

Напомним, турпоток в Удмуртии превысил показатели прошлого года и достиг 1,3 млн человек.