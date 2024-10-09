Тариф за проезд на межмуниципальных маршрутах в Удмуртии увеличится на 15,2%

Тариф за проезд на пригородных и междугородных маршрутах в Удмуртии увеличится с 19 октября с 2,95 руб. до 3,40 руб. за 1 км пути. Прирост составит 15,2%. Об этом сообщает пресс-служба минстроя республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Отмечается, что нынешний тариф не покрывает расходы перевозчиков. По данным регионального минстроя, стоимость запчастей для ремонта выросла по отдельным позициям до 50% за последние 10 месяцев. Износ транспортных средств «по-прежнему остается высоким».

В компании «ИПОПАТ» сообщили, что возраст автобусов, курсирующих на межмуниципальных маршрутах, составляет от 12 до 17 лет. В ремонте такая техника проводит от 45 до 75 дней ежегодно. Перевозчик ожидает, что за счет повышения тарифа удастся расширить штат обслуживающего персонала, что приведет к сокращению сроков ремонта и увеличению его качества.

Напомним, в последний раз тарифы повышали в декабре 2023 года.