Приставы заставили предпринимателя убрать самовольные постройки в Камском Устье

В Камском Устье владелец гостиницы освободил муниципальную землю под контролем приставов. Об этом сообщает пресс-служба Управления судебных приставов по Республике Татарстан.

Предприниматель самовольно занял земельный участок на берегу Волги и установил колодезные кольца для обеспечения своего бизнеса водой. Этот участок находится в собственности исполнительного комитета района.

Суд постановил освободить землю и убрать колодцы. Решение было выполнено под контролем судебных приставов. После разъяснений бизнесмен за свой счет демонтировал колодцы, и муниципальная земля была освобождена.

Анар Зейналов