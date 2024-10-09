Жительнице Кумертау вынесли приговор за попытку поджечь чужую квартиру

Кумертауский межрайонный суд вынес приговор 38-летней жительнице Кумертау, признанной виновной в покушении на умышленное уничтожение чужого имущества с причинением значительного ущерба путем поджога (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ). Суд приговорил ее к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком на год.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, в ноябре 2023 года фигурантка уголовного дела из-за конфликта с пенсионеркой по поводу парковочного места во дворе дома и взаимных оскорблений купила легковоспламеняющуюся жидкость и на своем автомобиле приехала из соседней республики. Рано утром, находясь под окном квартиры первого этажа, она с помощью металлической трубы с закрепленным на ней молотком разбила стекло и подожгла две стеклянные бутылки с зажигательной смесью, которые забросила внутрь и скрылась с места происшествия. От шума проснулась владелица жилья и выкинула горящие бутылки обратно на улицу.

Причастность подсудимой установлена по результатам генетической и трасологической экспертиз. Она признала вину.

Майя Иванова