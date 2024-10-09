В Башкирии завершили расследование уголовного дела в отношении членов банды

Главное следственное управление МВД по Башкирии завершило расследование уголовного дела в отношении предполагаемой банды, действовавшей в Кумертау и Куюргазинском районе, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Организатором группировки, в которой состояли пятеро человек, был 48-летний житель Кумертау, полагает следствие. По данным МВД, в преступлениях также участвовали несколько человек, не входивших в основной состав банды.

Как пояснили в министерстве, обвиняемые, вооруженные травматическим оружием, от одного местного жителя требовали 200 тыс. руб., звонили его родственникам и приходили к нему на работу. Также обвиняемые причастны к краже автомобиля, который они продали за 625 тыс. руб.

На счету банды около десяти преступлений. По данным следствия, жертвами становились знакомые обвиняемых. Уголовное дело направлено в прокуратуру.

Майя Иванова