В Казани полицейские нашли подростков, забравшихся на мост Миллениум

Полицейские Казани нашли двух 14-летних подростков, которые поднялись на опасную высоту буквы «М» на мосту «Миллениум», сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

По данным ведомства, ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой двое несовершеннолетних забрались на опасную высоту буквы «М» моста «Миллениум». Выяснилось, что подростки 2010 года рождения поднялись на мост с целью полюбоваться видами Казани с высоты.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Анар Зейналов