Обвиняемый пытался пронести в районный суд Ижевска нож под видом лазерной указки

Судебные приставы Удмуртии пресекли попытку жителя пронести в районный суд Ижевска замаскированный нож с длиной лезвия в 6 см. Его обнаружили во время процедуры осмотра. Житель пояснил сотрудникам, что это лазерная указка. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба УФССП по Удмуртии Фото: Пресс-служба УФССП по Удмуртии

Жителя задержали сотрудники полиции. Он прибыл в суд в качестве обвиняемого (подробности дела не сообщаются). Задержанный не смог объяснить судебным приставам, для чего ему нужен был запрещенный предмет в здании суда. На нарушителя составили протокол за неисполнение распоряжения судебного пристава по обеспечению порядка деятельности судов (ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ).