В среду, 9 октября, более 60 улиц в Сочи остались без света. Временные изменения произошли из-за плановых ремонтных работ и установки новых приборов цифрового учета. Неудобства продлятся до 19:00, сообщают Сочинские электросети в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Без электроэнергии остались улицы Попова, Урицкого, Полевая, Садовая, Светогорская, Шиловская, Форелевая, Сергеевская, Ивановская, Тимашевская, Гомельский. Из-за ремонтных работ электричества не будет до конца дня на улицах Пятигорская, Шаумяна, Транспортная, Центральная, Мостовая, Батумское шоссе, Жасминная, Кольцова.

Отключения затронули села Бестужевские, Молдовка, Липники, Высокое, Ордынка, Варваровка, Барановка, Холмская, Головинка, Шаумяна. До 19:00 света не будет на переулках Тельмана, Шоссейный, Вишневый, Юртовский, Амбулаторный, Вишневый, Черкесский. Полный перечень можно найти в Telegram-канале электросетей Сочи.

Мария Удовик