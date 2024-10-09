«Салават Юлаев» проиграл в гостевом матче ЦСКА

ХК «Салават Юлаев» проиграл московскому ЦСКА в гостевом матче КХЛ со счетом 0:2. Это второе поражение «юлаевцев» подряд и четвертое в сезоне.

Счет в матче открыл Максим Соркин, поразивший ворота голкипера уфимцев Александра Самонова после прессинга в зоне «Салавата Юлаева». Ассистентами стали Виталий Абрамов и Прохор Полтапов.

Второй период прошел без заброшенных шайб.

В конце третьего периода Виктор Козлов, проводивший двухсотый матч в лиге в качестве главного тренера, взял тайм-аут и снял вратаря. Однако за 46 секунд до конца основного времени матча нападающий ЦСКА Егор Фатеев забил гол в пустые ворота «Салавата Юлаева», отбросив шайбу с собственной зоны, тем самым установив окончательный счет игры.

После десяти матчей «Салават Юлаев» занимает восьмое место в Восточной конференции КХЛ с 12 очками. Следующий соперник команды — «Спартак», игра с которым пройдет там же, в Москве.

Идэль Гумеров