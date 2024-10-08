В СКР требуют передать в суд дело о нарушении прав жителей аварийного дома в Сочи

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Краснодарскому краю Андрею Маслову оперативно завершить расследование уголовного дела о нарушении прав жильцов аварийного дома в Сочи и направить его в суд для рассмотрения. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мэрия Сочи Фото: Мэрия Сочи

Одна из жительниц Краснодарского края обратилась к главе СКР, сообщив, что не согласна с ходом установления обстоятельств нарушения прав жильцов многоквартирного дома на улице Дорога на Большой Ахун в Сочи. Три года назад из-за просадки грунта здание признали аварийным. Из-за появления трещин на стенах жильцов эвакуировали и расселили в пункты временного размещения. Несмотря на вынесенное в июле 2022 года решение суда, жители квартирами не обеспечены до сих пор. Заявитель отмечается затяжной характер расследования, отмечают в инфоцентре СКР.

В СУ СКР по Краснодарскому краю расследуется уголовное дело. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального ведомства Андрею Маслову направить уголовное дело в суд для рассмотрения, о чем представить доклад. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Татьяна Ручкина