Глава СКР запросил доклад о требовании властей Краснодара снести частные дома

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад из-за жалоб жителей Краснодара на требования властей снести заселенные частные дома на улице Витаминной. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Республике Адыгея Фото: СУ СКР по Республике Адыгея

О происходящем краснодарцы рассказали в сюжете программы федерального канала. В эфире отметили, что в Краснодаре местные органы власти вынесли предписание о сносе построенных частных домов, купленных у застройщика. Жители утверждают, что сделки совершены с соблюдением требований закона. Однако собственники, в том числе семьи с детьми, могут остаться без жилья.

В СУ СКР по Краснодарскому краю организовали процессуальную проверку. У руководителя ведомства Андрея Маслова господин Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

Татьяна Ручкина