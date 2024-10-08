УФАС уполномочено предписать

Арбитражный суд Башкирии отказал в удовлетворении иска администрации Кировского района Уфы о признании незаконным определения УФАС по Башкирии. В 2022 году ведомство предписало мэрии Уфы и администрациям районов города внести изменения в муниципальные задания, исключив из них пункт о наделении бюджетных учреждений полномочиями по ремонту и содержанию дорог. УФАС считало, что это ограничивает остальных участников рынка. Органы власти безуспешно пытались отменить предписания в суде. В октябре 2023 года антимонопольная служба продлила администрации Кировского района Уфы срок исполнения предписания до 31 января 2024 года, что дало ей повод подать новый иск в суд. Юристы называют шансы на отмену определения УФАС «мизерными», но затягивание времени, полагают они, выгодно для администрации района: схема ремонта дорог остается без изменений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ремонт дорог стал поводом для многолетних споров между мэрией Уфы и УФАС

Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ Ремонт дорог стал поводом для многолетних споров между мэрией Уфы и УФАС

Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Башкирии отказал администрации Кировского района Уфы в удовлетворении иска о признании незаконным определения управления Федеральной антимонопольной службы по Башкирии от 30 ноября 2023 года. Документ устанавливал новые сроки исполнения предписания ведомства, которое в 2022 году обнаружило в действиях администрации Уфы и семи районных администраций города нарушение закона «О конкуренции».

Как установила антимонопольная служба, городские власти поручили бюджетным учреждениям (в частности, МБУ «Службы по благоустройству Кировского района») выполнять работы по ремонту и содержанию дорог без проведения конкурсных процедур. УФАС предписало в течение 50 календарных дней исключить из муниципального задания на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов работы по ремонту и содержанию дорог, а также сформировать будущие муниципальные задания с учетом позиции ведомства.

Администрации районов и управление коммунального хозяйства и благоустройства мэрии Уфы попытались обжаловать предписания УФАС в арбитражном суде. Две инстанции отказали в удовлетворении исков.

По мнению судов, подрядчики ремонта и содержания дорог должны определяться по итогам конкурсов. Наделив МБУ спорными полномочиями, городские власти «фактически ограничили право других хозяйствующих субъектов на получение муниципальных контрактов по выполнению этих работ, финансируемых из муниципального бюджета», указано в материалах суда.

14 декабря 2022 года истек срок исполнения предписания, поэтому глава администрации Кировского района Уфы Илвир Нурдавлятов был оштрафован на 8 тыс. руб.

В октябре 2023 года УФАС вынесло определение о продлении срока исполнения предписания до 31 января 2024 года. Учитывая прошедшее время, ведомство предписало районной администрации внести изменения в муниципальное задание на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Администрация вновь проигнорировала документ и обратилась в суд о признании его недействительным.

Отказывая в удовлетворении иска, арбитражный суд Башкирии учел решения по предыдущему спору с УФАС — о признании недействительным предписания от 2022 года.

В администрации Кировского района «Ъ-Уфа» сообщили, что после изучения мотивировочной части решат, обжаловать ли судебный акт.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский считает, что «все на самом деле значительно проще, чем кажется», и шансы на отмену спорных документов УФАС были изначально «мизерными». По его мнению, обращаясь в суд, администрация тянула время, чтобы не вносить изменения в муниципальное задание, так как это повлечет «существенные изменения в части финансирования такой деятельности за счет бюджетных средств» и станет «серьезной встряской для участников рынка, поскольку исполнение предписания неизбежно повлекло бы за собой необходимость проведения конкурентных процедур по определению подрядчиков и поставщиков, пересмотр стоимости контрактов и так далее».

«Зачастую (а строго говоря, почти всегда) решения антимонопольных органов оспаривают не с целью их признания незаконными, а именно с целью отложить во времени наступление негативных последствий их принятия. В конкретном случае администрации как минимум удалось не исполнять требования антимонопольного органа, направленные ей еще в 2022 году до настоящего времени. И все это время администрация не вносила изменений в муниципальное задание, а значит, сфера ремонта дорог функционировала так, словно никакого предписания не было,— отметил эксперт. — Имеет ли это смысл с точки зрения возможности снова отложить сроки исполнения требований антимонопольного органа? Безусловно. Я напомню, что речь идет о внесении изменений в муниципальное задание на 2023 год и плановыи период 2024 и 2025 годов. На дворе уже конец 2024 года, так что стратегия вполне успешная, а возможности оспаривать ненормативные акты антимонопольного органа и решения суда, оставляющие их в силе, у администрации еще не исчерпаны».

Майя Иванова