«Забавы» ради
Прокуратура Крыма проиграла иск об аренде участка для строительства аттракционов в Евпатории
Заместитель прокурора Республики Крым проиграл в апелляции дело о расторжении договора аренды земельного участка, заключенного между администрацией Евпатории и ООО «Парк "Забава"». На участке в свободной экономической зоне «Забава» намеревалась построить парк развлечений за 95 млн руб. Юристы считают, что перспективы выигрыша в вышестоящих инстанциях у прокуратуры низкие, так как для этого потребуется представить весомые доказательства нарушения закона.
На спорной территории ответчик планирует построить парк развлечений стоимостью 95 млн рублей
Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ
Как стало известно «Ъ-Кубань», Двадцать первый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Республики Крым, согласно которому прокуратуре отказано в удовлетворении иска о расторжении договора аренды земельного участка между администрацией Евпатории и ООО «Парк "Забава"». На спорной территории ООО планирует построить парк развлечений, сумма вложений составит 95 млн руб.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Парк "Забава"» зарегистрировано в городе Евпатория в 2019 году. Компания занимается деятельностью парков культуры и отдыха и тематических парков. Учредителями общества являются Сергей Кабачек и ООО «Крымский молочник». Выручка предприятия за 2023 год составила 6,5 млн руб., убыток — 5,1 млн руб.
Согласно материалам дела, первый заместитель прокурора Республики Крым обратился в Арбитражный суд республики с заявлением к совету министров Крыма, администрации Евпатории и ООО «Парк "Забава"» с заявлением о признании недействительным договора аренды земельного участка. Спорная территория расположена на главной аллее парка Фрунзе в Евпатории.
В августе 2021 года между администрацией города и ООО был заключен договор аренды участка в свободной экономической зоне (СЭЗ) в Крыму. Согласно договору, ООО «Парк "Забава"» реализовывает в Евпатории инвестиционный проект «Создание и развитие парка развлечений "Забава"»: компания должна установить в парке аттракционы, торговое, вспомогательное и другое оборудование, навесы и декоративные элементы.
Впоследствии, до конца 2021 года, между мэрией Евпатории и обществом были заключены дополнительные соглашения, по которым объем вложений в проект увеличился на 300 тыс. руб.— до 94,5 млн руб., а также инвестор получает право арендовать еще один (примыкающий) земельный участок для размещения информационных конструкций и входной группы в парк.
Все работы, согласно договору, инвестор должен был завершить во втором квартале 2023 года. Однако в июле 2022 года глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о приостановке реализации проекта по строительству «Парка "Забава"». «Предыдущая администрация заключила соглашение без учета интересов общественности. Нет необходимости в установке в парке имени Фрунзе аттракционов и ненужных объектов»,— уточнил глава республики.
Обращаясь в суд с иском к обществу, зампрокурора сослался на нарушение №377-ФЗ («О развитии Республики Крым и города федерального значения Севастополя и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя»). Федеральный закон предусматривает право реализации инвестпроекта на территории Крыма или в Севастополе. По соглашению сторон в договор об условиях деятельности в свободной экономической зоне могут быть внесены изменения. Одним из оснований для отказа во внесении изменений в договор является изменение территории реализации инвестпроекта.
«При заключении дополнительного соглашения между администрацией Евпатории и обществом территория реализации инвестиционного проекта не изменена, что подтверждается условиями договора об участии в СЭЗ. Реализация инвестиционного проекта продолжается на той же территории, в том же месте»,— говорится в решении суда.
Руководитель ООО «Парк "Забава"» отказался комментировать «Ъ-Кубань» ход процесса и дальнейшую реализацию инвестпроекта. Судя по данным из открытых источников, парк развлечений «Забава» в Евпатории до сих пор не достроен. В администрации города Евпатория также не смогли оперативно ответить на запрос редакции.
Партнер экспертной группы Veta Дмитрий Жарский говорит, что перспективы выигрыша в вышестоящих инстанциях у прокуратуры низкие: «Для успешного обжалования прокуратуре потребуется представить новые весомые доказательства нарушения закона или существенные процессуальные нарушения, допущенные судом первой инстанции, что представляется маловероятным, учитывая качество проведенного судебного разбирательства».