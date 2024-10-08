«Забавы» ради

Заместитель прокурора Республики Крым проиграл в апелляции дело о расторжении договора аренды земельного участка, заключенного между администрацией Евпатории и ООО «Парк "Забава"». На участке в свободной экономической зоне «Забава» намеревалась построить парк развлечений за 95 млн руб. Юристы считают, что перспективы выигрыша в вышестоящих инстанциях у прокуратуры низкие, так как для этого потребуется представить весомые доказательства нарушения закона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На спорной территории ответчик планирует построить парк развлечений стоимостью 95 млн рублей

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ На спорной территории ответчик планирует построить парк развлечений стоимостью 95 млн рублей

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-Кубань», Двадцать первый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Республики Крым, согласно которому прокуратуре отказано в удовлетворении иска о расторжении договора аренды земельного участка между администрацией Евпатории и ООО «Парк "Забава"». На спорной территории ООО планирует построить парк развлечений, сумма вложений составит 95 млн руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Парк "Забава"» зарегистрировано в городе Евпатория в 2019 году. Компания занимается деятельностью парков культуры и отдыха и тематических парков. Учредителями общества являются Сергей Кабачек и ООО «Крымский молочник». Выручка предприятия за 2023 год составила 6,5 млн руб., убыток — 5,1 млн руб.

Согласно материалам дела, первый заместитель прокурора Республики Крым обратился в Арбитражный суд республики с заявлением к совету министров Крыма, администрации Евпатории и ООО «Парк "Забава"» с заявлением о признании недействительным договора аренды земельного участка. Спорная территория расположена на главной аллее парка Фрунзе в Евпатории.

В августе 2021 года между администрацией города и ООО был заключен договор аренды участка в свободной экономической зоне (СЭЗ) в Крыму. Согласно договору, ООО «Парк "Забава"» реализовывает в Евпатории инвестиционный проект «Создание и развитие парка развлечений "Забава"»: компания должна установить в парке аттракционы, торговое, вспомогательное и другое оборудование, навесы и декоративные элементы.

Впоследствии, до конца 2021 года, между мэрией Евпатории и обществом были заключены дополнительные соглашения, по которым объем вложений в проект увеличился на 300 тыс. руб.— до 94,5 млн руб., а также инвестор получает право арендовать еще один (примыкающий) земельный участок для размещения информационных конструкций и входной группы в парк.

Все работы, согласно договору, инвестор должен был завершить во втором квартале 2023 года. Однако в июле 2022 года глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о приостановке реализации проекта по строительству «Парка "Забава"». «Предыдущая администрация заключила соглашение без учета интересов общественности. Нет необходимости в установке в парке имени Фрунзе аттракционов и ненужных объектов»,— уточнил глава республики.

Обращаясь в суд с иском к обществу, зампрокурора сослался на нарушение №377-ФЗ («О развитии Республики Крым и города федерального значения Севастополя и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя»). Федеральный закон предусматривает право реализации инвестпроекта на территории Крыма или в Севастополе. По соглашению сторон в договор об условиях деятельности в свободной экономической зоне могут быть внесены изменения. Одним из оснований для отказа во внесении изменений в договор является изменение территории реализации инвестпроекта.

«При заключении дополнительного соглашения между администрацией Евпатории и обществом территория реализации инвестиционного проекта не изменена, что подтверждается условиями договора об участии в СЭЗ. Реализация инвестиционного проекта продолжается на той же территории, в том же месте»,— говорится в решении суда.

Руководитель ООО «Парк "Забава"» отказался комментировать «Ъ-Кубань» ход процесса и дальнейшую реализацию инвестпроекта. Судя по данным из открытых источников, парк развлечений «Забава» в Евпатории до сих пор не достроен. В администрации города Евпатория также не смогли оперативно ответить на запрос редакции.

Партнер экспертной группы Veta Дмитрий Жарский говорит, что перспективы выигрыша в вышестоящих инстанциях у прокуратуры низкие: «Для успешного обжалования прокуратуре потребуется представить новые весомые доказательства нарушения закона или существенные процессуальные нарушения, допущенные судом первой инстанции, что представляется маловероятным, учитывая качество проведенного судебного разбирательства».

Тат Гаспарян