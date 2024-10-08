В Екатеринбурге откроют монумент «Парящие камни» в память о жертвах Холокоста

Перед еврейским общинным центром «Синагога» (ул. Куйбышева, 38а) в Екатеринбурге откроют площадь Спасения и монумент «Парящие камни» в память о жертвах Холокоста, сообщили в пресс-службе администрации города. Мероприятие пройдет 9 октября в 15:30.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Еврейский общинный центр «Синагога»

Фото: Пресс-служба администрации Екатеринбурга Еврейский общинный центр «Синагога»

Фото: Пресс-служба администрации Екатеринбурга

«Мемориальный комплекс будет открыт в благодарность уральцам за спасение людей, эвакуированных в годы Великой Отечественной войны, а также бойцам Красной армии и труженикам тыла, победившим нацизм»,— говорится в сообщении.

Напомним, в основание монумента заложены 10 камней, привезенных из бывших концлагерей и мест гибели узников гетто: Освенцима, Треблинки, Собибора, Майданека, Бухенвальда, Дахау, Бабьего Яра, Румбульского леса, Ямы и Змиевской балки. В церемонии закладки камней приняли участие губернатор региона Евгений Куйвашев, председатель областной ассоциации бывших узников гетто и нацистских концлагерей Семен Спектор, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, главный раввин Екатеринбурга и Свердловской области Зелиг Ашкенази.

Виталий Красиков