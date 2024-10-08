В Татарстане передали в суд дело об убийстве мужчины, которого перепутали с лосем

В Татарстане суд рассмотрит уголовное дело по факту убийства мужчины по неосторожности на охоте. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета республики.

Ранее жителю Татарстана предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности. Охотник перепутал 63-летнего мужчину с лосем и застрелил его.

По версии следствия, ночью 9 августа 2023 года в поле у села Камаево Менделеевского района четыре гражданина разделывали застреленного ими лося. В этот момент на машине приехала группа охотников. Местные жители подумали, что в автомобиле находятся сотрудники правоохранительных органов. 4 мужчины спрятались в кустах.

Один из приехавших охотников в машине увидел через тепловизор мужчину. Фигурант подумал, что это лось, и произвел два выстрела из карабина «Сайга». Потерпевший от полученных ранений скончался на месте.

Как сообщали в комитете Татарстана по биологическим ресурсам, ущерб охотничьим ресурсам составил 240 тыс. руб.

Диана Соловьёва