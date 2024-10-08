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В Сочи задержали дебошира из Нижегородской области за погром в «Магните»

В Адлере задержали жителя Нижегородской области, который, со слов полицейских, устроил погром в магазине. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Приезжий разбил бутылки и стекло в магазине розничной сети на улице Гоголя. Причину неадекватного поведения турист объяснить не смог.

Полицейские задержали хулигана и доставили в отдел полиции Адлерского района Сочи. Сейчас по факту инцидента проводится проверка. Сумма ущерба, причиненного торговой точке, устанавливается.

Татьяна Ручкина

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