Власти Сочи рассказали, когда и как украсят город к Новому году

В Сочи на заседании градостроительного совета рассмотрели вопрос по праздничному и новогоднему оформлению города. Как отметили в пресс-службе мэрии, одним из главных решений стало использование в целях экономии прошлогодних световых конструкций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Алексея Копайгородского Фото: Telegram-канал Алексея Копайгородского

Замглавы Сочи Евгений Горобец отметил, что департамент архитектуры и градостроительства в рамках ежегодной подготовки концепции оформления города к Новому году традиционно создал схему размещения иллюминационных новогодних конструкций. Позже документ согласуют с районными администрациями, департаментом городского хозяйства, а также учреждениями и предприятиями, задействованными в оформлении. В документ внесут корректировки и после окончательного согласования начнут украшать город.

Основными цветами для праздничного оформления объектов в этом году власти выбрали золотой, красный и белый. Праздничным слоганом Нового года 2024–2025 станет: «Хорошая традиция — встречать Новый год в Сочи».

Власти курорта рассчитывают, что праздничное оформление смонтируют к середине декабря. В горном кластере, с учетом климатических условий и потока отдыхающих, работы проведут раньше.

Татьяна Ручкина