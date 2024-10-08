Конституционный суд завершил слушания по разрешению запроса крайсуда Кубани

Конституционный суд РФ (КС) завершил слушания сторон по запросу Краснодарского краевого суда о проверке конституционности ряда статей Гражданского кодекса РФ, которые касаются применения сроков исковой давности в делах о конфискации имущества, полученного в результате нарушений антикоррупционного законодательства. Запрос был подан при рассмотрении дела об обращении в доход государства имущества бенефициаров агроконцерна «Покровский», работавшего на Кубани и на Дону.

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Суть запроса состояла в том, что по таким делам сложился двоякий подход. С одной стороны, Верховным судом РФ уже наработана практика о необходимости применения сроков исковой давности. Но вместе с тем Генпрокуратура настаивает на том, что эти споры следует рассматривать не как частно-правовые, а как вытекающие из публичных отношений, к которым сроки давности применяться не должны.

Во вторник КС выслушал позиции и Генпрокуратуры, и Верховного Суда, и членов обеих палат российского парламента. Также в ходе заседания свои позиции представили научного и экспертного сообщества.

Мнения участников слушаний разделились. Часть из них поддержала позицию Генпрокуратуры. Они говорили, что подобные иски носят публично-правовой характер, потому что вытекают из-за закона о противодействии коррупции, и применение к ним сроков исковой давности может служить инструментом легализации имущества, полученного в результате коррупционных нарушений.

Им оппонировала другая часть экспертов, которая говорила о том, что даже по тяжким уголовным преступлениям предусмотрено применение сроков давности, но в данном случае экс-чиновники находятся под нескончаемой угрозой предъявления к ним претензий. Это происходит в условиях, когда в уголовном процессе действует презумпция невиновности, в то время как по делам о взыскании имущества бывших госслужащих бремя доказывания ложится на них. При этом они зачастую лишены возможности доказать свою невиновность, потому что найти или сохранить доказательства практически не могут: старые документы уничтожаются, теряются, архивы расформировывают, свидетели умирают и пр.

Представители академического сообщества высказали мнение, что законодательство о противодействии коррупции требует совершенствования, потому что применение гражданско-правового института срока исковой давности к искам о публичном интересе не может считаться оптимальным решением. В частности, они отметили, что нельзя лишать конкретное лицо возможности защищать себя сроками давности, как и нельзя оставлять его в состоянии бессрочной неопределенности. Это не способствует ни стабильности гражданского оборота, ни перспективам привлечения инвестиций в экономику, ни доверию к правовым институтам. В этом смысле было высказано мнение о целесообразности регулирования сроков о привлечении к ответственности за коррупционные нарушения, о предельных сроках преследования за них законодательством о противодействии коррупции.

Также на слушаниях речь шла о том, что эффективной следует считать борьбу с коррупцией, которая ведется по горячим следам, а не начинается 20-30 лет спустя после совершения нарушений.

Коллегия Конституционного суда выслушала участников дела и экспертов и удалилась для вынесения решения. Дата его оглашения будет сообщена позднее, объявил председатель КС РФ Валерий Зорькин.

Михаил Волкодав